Мероприятие проходит в преддверии столетия со дня рождения Нобелевского лауреата
13 мая в Улан-Удэ начала работу передвижная выставка «Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи». Экспозицию о выдающемся учёном-физике, общественном деятеле, правозащитнике и мыслителе подготовил Архив Сахарова (г. Москва) в рамках Года науки и технологий. Напомним, что 21 мая исполняется 100 лет со дня рождения учёного.
- Академик Сахаров — имя из школьного учебника. Его жизнь и деятельность были неразделимо связаны с величайшими историческими процессами второй половины ХХ века, определившими будущее не только нашей страны, но и всего человечества. Человек, которого называли отцом советской водородной бомбы, он получил Нобелевскую премию мира «за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между народами и за мужественную борьбу со злоупотреблениями властью и любыми формами подавления человеческого достоинства», а в своей стране он был противником политического режима, гонимым за отстаивание тех принципов, которые в наши дни лежат в основе Конституции России, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Выставка открылась в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова. Она построена по хронологическому принципу и охватывает всю жизнь академика Сахарова, показывая основные аспекты его деятельности и основные события его биографии. Экспозиция поможет узнать то время, когда родился современный мир, и оценить ту роль, которую сыграл в этих процессах Андрей Дмитриевич Сахаров. На выставке представлены фотографии и документы из фондов Архива Сахарова и коллекций целого ряда отечественных и зарубежных музеев, архивов, библиотек, международных организаций, средств массовой информации и частных собраний.
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В Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая академику Сахарову
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