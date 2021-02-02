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В 2 вузах Забайкалья студенты вернулись к обучению с 1 февраля

В 2 вузах Забайкалья студенты вернулись к обучению с 1 февраля
Общество,  Фото:pixabay.com
Ряд лекций организованы дистанционно

В Чите с 1 февраля начался учебный процесс у студентов Забайкальского института железнодорожного транспорта и Забайкальского института предпринимательства.

Как рассказал директор ЗабИЖТ ИрГУПС Александр Ерёменко, занятия проводятся в две смены с соблюдением всех требований безопасности.

- Потоковые лекции по общеобразовательному циклу дисциплин организованы дистанционно, практические занятия и лабораторные работы в очном формате. Кроме этого, студенты пятого курса вышли на дипломное проектирование, и находятся на преддипломной практике, - пояснил Александр Ерёменко.

По состоянию на 1 февраля заболевших коронавирусной инфекцией среди студентов, преподавателей и сотрудников не обнаружено.

Напомним, ряд учреждений высшего образования Забайкалья уже заявили о готовности с 8 февраля возобновить очное обучение. Подписаны приказы об организации учебного процесса в весеннем семестре. С учётом федеральных рекомендаций с 8 февраля будет организована смешанная форма обучения. Практические и лабораторные занятия будут реализованы в традиционном очном формате обучения, лекционные занятия будут проходить в дистанционном режиме. Также в вузах составлены гибкие графики с целью разведения потоков. Тот же режим работы установлен и в средних профессиональных учреждениях образования. Однако при ухудшении эпидситуации вузы и ссузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края
Забайкальский край вузы образование студенты профилактика коронавирус
 
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