В 2 вузах Забайкалья студенты вернулись к обучению с 1 февраля

Ряд лекций организованы дистанционно



В Чите с 1 февраля начался учебный процесс у студентов Забайкальского института железнодорожного транспорта и Забайкальского института предпринимательства.



Как рассказал директор ЗабИЖТ ИрГУПС Александр Ерёменко, занятия проводятся в две смены с соблюдением всех требований безопасности.



- Потоковые лекции по общеобразовательному циклу дисциплин организованы дистанционно, практические занятия и лабораторные работы в очном формате. Кроме этого, студенты пятого курса вышли на дипломное проектирование, и находятся на преддипломной практике, - пояснил Александр Ерёменко.



По состоянию на 1 февраля заболевших коронавирусной инфекцией среди студентов, преподавателей и сотрудников не обнаружено.



Напомним, ряд учреждений высшего образования Забайкалья уже заявили о готовности с 8 февраля возобновить очное обучение. Подписаны приказы об организации учебного процесса в весеннем семестре. С учётом федеральных рекомендаций с 8 февраля будет организована смешанная форма обучения. Практические и лабораторные занятия будут реализованы в традиционном очном формате обучения, лекционные занятия будут проходить в дистанционном режиме. Также в вузах составлены гибкие графики с целью разведения потоков. Тот же режим работы установлен и в средних профессиональных учреждениях образования. Однако при ухудшении эпидситуации вузы и ссузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края

