В Танхое будет убрана большая несанкционированная свалка
В Бурятии региональным оператором восстановлены работы по вывозу отходов со свалки возле станции Танхой. Были выделены дополнительные средства на ремонт техники и ГСМ. На погрузке на данный момент работают 2 самосвала, 1 погрузчик. Завершение работ планируется к 15 ноября этого года.
Как сообщает пресс-служба минприроды республики, с начала октября свалка отходов возле станции Танхой вывозилась региональным оператором «ЭкоАльянс» на объект размещения отходов в посёлке Селенгинск Кабанского района. Из-за поломки специализированного транспорта данные работы были приостановлены, и все образуемые за две недели отходы в селе Выдрино, станции Танхой и близлежащих населённых пунктов вновь накапливались на площадке около АЗС.
-Это произошло ввиду низкой собираемости платежей с населения и предпринимателей за услуги по вывозу ТКО, из-за чего специализированная техника не проходит плановый технический осмотр и обслуживание. Сказывается и заболеваемость новой коронавирусной инфекцией среди рабочего персонала, водителей грузового транспорта, - прокомментировал ситуацию министр природных ресурсов РБ Алексей Хандархаев.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в октябре очевидец заснял огромную свалку мусора на камеру своего телефона в районе Танхоя. Региональный оператор назвал её несанкционированной и пообещал вывезти мусор.
В Бурятии убирают свалку возле Байкала
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