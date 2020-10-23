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В Бурятии нашли огромную свалку недалеко от Байкала

В Бурятии нашли огромную свалку недалеко от Байкала
Происшествия, 
«Сколько здесь кубометров мусора, даже боюсь предположить», - говорит очевидец, заснявший свалку на видео

Очевидец заснял в Бурятии огромную свалку мусора на камеру своего телефона. По словам автора видео, горы мусора он запечатлел недалеко от Байкала, в районе посёлка Танхой Кабанского района Бурятии.

- Ехал по трассе Улан-Удэ-Иркутск, заехал заправиться на заправку и увидел здесь вот такое. Берег Байкала, заповедник, а здесь вот что – просто громадная свалка мусора. Здесь мусор и вот мусор, сейчас я подойду поближе, чтобы вы видели, в каких масштабах здесь эта свалка. Бегают крысы. Сколько здесь кубометров мусора, даже боюсь предположить. Но очень много, - говорит мужчина на записи.

Затем он зашёл в заброшенное здание, где также обнаружил кучи мусора. После автор видео выходит из помещения и в доказательство своих слов, что находится в Танхое, снимает на камеру окрестности и говорит - «Вот, железная дорога, и за ней берег Байкала».



Ситуация по поводу данной свалки и тех, кто её устроил, выясняется. Официальные лица, в том числе в районе, сегодня не стали комментировать произошедшее. Более точная информация, вероятно, появится в ближайшие дни. По некоторым данным, вывоз мусора с этой местности уже ведётся.

свалка мусор Байкал
 
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