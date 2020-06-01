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Оперная дива Ольга Жигмитова исполнила песню «Колыбельная»

Оперная дива Ольга Жигмитова исполнила песню «Колыбельная»
Общество, 
Трогательная композиция «Колыбельная» была написана ко Дню защиты детей

К международному Дню защиты детей в Бурятии представили новую композицию «Колыбельная». Музыку написала композитор Дарья Коркина, слова – поэт, член Союза писателей России Александр Матвеев. Исполнила «Колыбельную» известная оперная певица Ольга Жигмитова. 



- Мне всего один раз удалось исполнить на концерте это непростое по смыслу и техническим моментам произведение. После наступил карантин, сегодня у меня, как и у всех певцов, нет работы, нет концертов, но всегда есть арии, романсы, песни, музыка, поэзия и творчество в целом. Мы решили нашу «Колыбельную» выпустить именно в этот светлый праздник. Очень хочется, чтоб в это непростое время мы осознали всю глубину нашего мироздания, относились бережно к природе и задумались что мы оставим нашим детям, проживая день за днём, - поделилась с «Байкал-Daily» Ольга Жигмитова.

«Колыбельную» записывали в студии известного в Бурятии звукорежиссёра Николая Силина. Его впечатлило то, что автором песни оказалась не женщина, а мужчина. Ведь в композиции удалось выразить тонкие материнские ощущения.

- Думаю, каждая мама проходит подобное, когда хочет, чтобы её дитя было защищено от невзгод и беспокойств, и поёт душевные колыбельные. Это необъяснимые эмоции и одни из самых счастливых моментов в жизни, - призналась Ольга Жигмитова.

Младшую дочь оперной певицы зовут Дари. По словам матери, девочка очень позитивная, ей по душе многие занятия – и рисование, и танцы, и чтение. «У неё всё это получается легко, хотелось бы, чтобы эти качества не терялись, а только приобретались и крепли. За детей всегда молюсь, как и многие матери», - отметила Ольга Жигмитова. 
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