Улан-Удэ получил новый снегопогрузчик









В Комбинат по благоустройству Улан-Удэ поступил новый лаповый снегопогрузчик, известный больше как «золотая ручка». Техника предназначена для механической погрузки снега.- Механизм работы прост: в передней части погрузчика расположена лопата – сварная рама, облицованная металлическими листами. Во время движения она подрезает снег заостренной передней кромкой и грузит его на себя. Посередине лопаты находятся две лапы на вращающихся дисках, они поочередно захватывают снег, который по транспортёру перемещается вверх и сбрасывается в кузов грузовика, - объяснили в Комитете городского хозяйства.Спецтехника зарекомендовала себя только с лучшей стороны: быстро и эффективно убирает снег, рассчитана на работу при низких температурах.На сегодня в комбинате имеется три таких погрузчика. «Пополнение коммунального парка ещё одной единицей специализированной техники позволит качественно усилить работу по уборке снега зимой», пояснили в комитете.