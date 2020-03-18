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Улан-Удэ получил новый снегопогрузчик

Улан-Удэ получил новый снегопогрузчик
Общество,  Фото:Комитет городского хозяйства
Техника быстро и эффективно убирает снег

В Комбинат по благоустройству Улан-Удэ поступил новый лаповый снегопогрузчик, известный больше как «золотая ручка». Техника предназначена для механической погрузки снега.

- Механизм работы прост: в передней части погрузчика расположена лопата – сварная рама, облицованная металлическими листами. Во время движения она подрезает снег заостренной передней кромкой и грузит его на себя. Посередине лопаты находятся две лапы на вращающихся дисках, они поочередно захватывают снег, который по транспортёру перемещается вверх и сбрасывается в кузов грузовика, - объяснили в Комитете городского хозяйства.

Спецтехника зарекомендовала себя только с лучшей стороны: быстро и эффективно убирает снег, рассчитана на работу при низких температурах.




На сегодня в комбинате имеется три таких погрузчика. «Пополнение коммунального парка ещё одной единицей специализированной техники позволит качественно усилить работу по уборке снега зимой», пояснили в комитете. 
коммунальная техника снегоуборочная техника
 
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