Объекты оснащены электронными табло, бесплатным Wi-Fi и USB-выходом
Три «умные» остановки появились в Чите возле храма Казанской Иконы Божьей Матери, парка ОДОРА и в микрорайоне Октябрьский. Это хорошо продуманная система организации мест ожидания общественного транспорта. Остановки имеют освещение и оборудованы антивандальными конструкциями.
«Умные» объекты оснащены электронными табло, где представлена информация о графике движения общественного транспорта. Также на остановке можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi, зарядить гаджет через USB-выход. Доступно приложение для скачивания «Умный транспорт», в котором будет показан режим работы троллейбусов и автобусов. Новые остановки оборудованы камерами наблюдения, видеоизображение поступает в единую диспетчерскую службу города Читы.
- На проектирование и установку понадобилось 4,2 миллиона рублей, средства были получены в результате экономии после приобретения детских и спортивных площадок в рамках развития центров экономического роста. Уверена, что «умные» остановки станут популярными и для молодежи, и для старшего поколения. Для приезжих и туристов – такие остановки помогут лучше ориентироваться в городе, – рассказала Евгения Батуева, министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.
Читинцы уже оценили новые остановки. По словам студента Арсения Денисова, они очень удобные и многофункциональные – когда садится батарейка в телефоне, можно подзарядиться. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи.
Первые «умные» остановки появились в Чите
Общество, Фото:
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