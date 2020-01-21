Первые «умные» остановки появились в Чите

Общество, Фото: пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи

Объекты оснащены электронными табло, бесплатным Wi-Fi и USB-выходом



Три «умные» остановки появились в Чите возле храма Казанской Иконы Божьей Матери, парка ОДОРА и в микрорайоне Октябрьский. Это хорошо продуманная система организации мест ожидания общественного транспорта. Остановки имеют освещение и оборудованы антивандальными конструкциями.



«Умные» объекты оснащены электронными табло, где представлена информация о графике движения общественного транспорта. Также на остановке можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi, зарядить гаджет через USB-выход. Доступно приложение для скачивания «Умный транспорт», в котором будет показан режим работы троллейбусов и автобусов. Новые остановки оборудованы камерами наблюдения, видеоизображение поступает в единую диспетчерскую службу города Читы.



- На проектирование и установку понадобилось 4,2 миллиона рублей, средства были получены в результате экономии после приобретения детских и спортивных площадок в рамках развития центров экономического роста. Уверена, что «умные» остановки станут популярными и для молодежи, и для старшего поколения. Для приезжих и туристов – такие остановки помогут лучше ориентироваться в городе, – рассказала Евгения Батуева, министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.



Читинцы уже оценили новые остановки. По словам студента Арсения Денисова, они очень удобные и многофункциональные – когда садится батарейка в телефоне, можно подзарядиться. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи.

