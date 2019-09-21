Русский драмтеатр Улан-Удэ попал в сюжет Первого канала









Как сообщал «Байкал-Daily», Русский драматический театр открыл фестиваль театров Дальнего Востока, спектакль «Ричард III» по пьесе Шекспира был представлен 19 сентября. Одним из членов художественного совета фестиваля стал известный актёр и режиссёр, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов. Он

Как сообщал «Байкал-Daily», Русский драматический театр открыл фестиваль театров Дальнего Востока, спектакль «Ричард III» по пьесе Шекспира был представлен 19 сентября. Одним из членов художественного совета фестиваля стал известный актёр и режиссёр, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов. Он сказал тёплые слова в адрес артистов из Улан-Удэ

Первый канал показал 20 сентября в новостях сюжет про первый фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске. В том числе телезрителям рассказали о Русском драмтеатре имени Бестужева, который привёз из Улан-Удэ нашумевший спектакль «Ричард III».В сюжете Первого канала говорится:«Эпатажно, ярко и незабываемо! Целую неделю 14 коллективов с разных уголков региона будут представлять свое видение классики. Те, кто уже увидел некоторые постановки, под впечатлением. Фестиваль создали в рамках программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Проект рассчитан на два года, но не исключено, что его продлят.Стрельба как в боевиках, пытки на электрическом стуле под гаражный рок. А между сценами игра теней на белой простыне. Это «Ричард III». Шекспир в понимании труппы драмтеатра из Улан-Уде должен быть именно таким.«Мы несколько размываем временные рамки. Судя по тексту, вроде соответствует эпохе текст, с другой стороны мы можем наблюдать абсолютно современные какие-то бытовые вещи», – рассказывает Сергей Левицкий, режиссёр-постановщик.Например, заменить локацию кладбища на современный морг. Дать сотовый телефон главному герою. А на улицы вместе с толпой простых крестьян поставить журналистов, вот, например, выглядывает пресса с синим микрофоном и белой цифрой один».