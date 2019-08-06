Это связано с проведением ремонта
В связи с проведением планового ремонта ПАО «Горэлектросети» 5, 8, 12, 13, 15, 19, 21, 26, 28 августа с 9:00 до 17:00 будет отключён светофор на улице Иволгинской, остановка «Дачи».
По этой же причине 7 августа с 13:00 до 17:00 отключат светофор на перекрёстке улиц Смолина – Банзарова, сообщает комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.
На двух улицах в Улан-Удэ отключат светофоры
Общество, Фото:
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Это связано с проведением ремонта
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