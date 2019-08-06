На двух улицах в Улан-Удэ отключат светофоры

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Это связано с проведением ремонта



В связи с проведением планового ремонта ПАО «Горэлектросети» 5, 8, 12, 13, 15, 19, 21, 26, 28 августа с 9:00 до 17:00 будет отключён светофор на улице Иволгинской, остановка «Дачи».



По этой же причине 7 августа с 13:00 до 17:00 отключат светофор на перекрёстке улиц Смолина – Банзарова, сообщает комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.