В Улан-Удэ прошёл митинг, посвящённый Алдару Цыденжапову

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ

Он состоялся в День Военно-морского флота



28 июля в День Военно-морского флота прошёл митинг, посвящённый Герою России Алдару Цыденжапову. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.



Митинг состоялся у памятника Алдару Цыденжапову, который расположен в сквере рядом с мемориалом «Ровесникам, ушедшим в бой». Отдать дань памяти приехали моряки со всех районов города Улан-Удэ, волонтёры Победы, представители Молодежного центра Бурятии и благотворительного фонда памяти Алдара Цыденжапова.



Напомним, 19-летний матрос Тихоокеанского флота России Алдар Цыденжапов погиб 24 сентября 2010 года во время тушения пожара в машинном отделении на эсминце «Быстрый». Он получил тяжелейшие ожоги, но не бросил работу и ценой своей жизни спас от возможной гибели корабль и 300 человек экипажа. В ноябре того же 2010 года президент России подписал указ о присвоении Алдару Цыденжапову звания Героя России посмертно и вручил награду его родителям.

