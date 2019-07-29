Он состоялся в День Военно-морского флота
28 июля в День Военно-морского флота прошёл митинг, посвящённый Герою России Алдару Цыденжапову. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
Митинг состоялся у памятника Алдару Цыденжапову, который расположен в сквере рядом с мемориалом «Ровесникам, ушедшим в бой». Отдать дань памяти приехали моряки со всех районов города Улан-Удэ, волонтёры Победы, представители Молодежного центра Бурятии и благотворительного фонда памяти Алдара Цыденжапова.
Напомним, 19-летний матрос Тихоокеанского флота России Алдар Цыденжапов погиб 24 сентября 2010 года во время тушения пожара в машинном отделении на эсминце «Быстрый». Он получил тяжелейшие ожоги, но не бросил работу и ценой своей жизни спас от возможной гибели корабль и 300 человек экипажа. В ноябре того же 2010 года президент России подписал указ о присвоении Алдару Цыденжапову звания Героя России посмертно и вручил награду его родителям.
В Улан-Удэ прошёл митинг, посвящённый Алдару Цыденжапову
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Кижингинском районе установлен памятный знак «Мы любим Хэжэнгэ»
Победу в конкурсах одержали представители Бичурского района
В Джидинском районе после дождей произошло поднятие уровня воды на реках Джида, Алцак и Армак
Он состоялся в День Военно-морского флота
Через Бурятию прошёл маршрут мотопробега в честь героев Сталинградской битвы
Земельный участок не был очищен от отходов, относящихся к 3, 4 и 5 классам опасности
Минспорта Бурятии собирает детские вещи для детей из затопленных районов Иркутской области
Ребята из пострадавших от наводнения районов проведут 21 день в детском центре «Дружба»
29 июля по республике местами небольшие и умеренные дожди, грозы
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД продолжают тематические встречи с курсантами автошколы
С начала года в Центральный пункт пожарной связи в Бурятии поступило 225 ложных вызовов
Участники турнира играли в волейбол
По республике днём 17-22, местами по северу 27-32 тепла
Общество, 27.07.2019
На праздники горожане приходили семьями. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятий
Общество, 27.07.2019
В республику прибыли 160 детей