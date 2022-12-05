В Бурятии реконструкцию Селенгинского рыбзавода отложили на три года

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

На реконструкционные работы требуется более 1 млрд рублей



Реконструкцию Селенгинского рыбоводного завода в Бурятии, занимающегося искусственным воспроизводством ценных видов рыб (осетровых, сазана, хариуса), отложили до 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонида Михайлика.



Реконструкцию планировалось начать в 2023 году. «Пока отложили до 2026 года. Принято такое решение на уровне Росрыболовства совместно с Минприроды», - сказал ТАСС Михайлик, отметив, что сумма, необходимая на реконструкцию, составляет более 1 млрд рублей.



В августе 2022 года на совещании в Минприроды РФ руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отмечал, что по итогам главгосэкспертизы стоимость реконструкции Селенгинского рыбоводного завода «значительно превысила заложенные изначально в бюджет средства на мероприятие». Он попросил перенести средства на другие цели, отметив, что Большереченский рыбоводный завод, который также находится в Бурятии, более перспективен с точки зрения воспроизводства. Ему тоже необходима реконструкция.



Селенгинский рыбоводный завод в 2022 году показал рекордный результат, выпустив в Байкал более 1 млн штук подрощенной молоди осетра.

