На новый автомобиль в Бурятии нужно копить 8 лет

Иркутская область и Забайкальский край оказались в рейтинге выше Бурятии
Эксперты РИА Рейтинг составили рейтинг российских регионов по способности жителей накопить на новый автомобиль. Бурятия заняла в нём 34 место.
Аналитики подсчитали, что жителям республики в среднем нужно копить 8,3 года на новую машину, а на подержанную – 4,9 лет.
Отметим, у соседей в Иркутске ситуация немного другая. Иркутская область занимает 18 строчку рейтинга, там накопить на новое авто можно за 7,2 года, а на подержанное – за 4,2.
В Забайкальском крае накопить на новую машину можно на год быстрее, чем в Бурятии, регион занимает 25 место. (7,8 лет – на новый автомобиль, и 4,6 лет – на поддержанный).
В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, стало количество лет, необходимых для накопления работником с медианной зарплатой суммы, равной стоимости нового автомобиля. Предполагалось, что на покупку автомобиля ежемесячно откладывается 50% от зарплаты, накопления весь срок не тратятся и размещаются на банковском вкладе по ставке на уровне 7,5%, а проценты капитализируются каждый месяц. В модельных расчётах стоимость среднего поддержанного автомобиля составляет 1,2 миллиона рублей, а стоимость нового автомобиля – 2,3 миллиона рублей.
Самый короткий срок накопления на новую машину, то есть наилучшая ситуация с возможностью накопить крупную сумму денег, наблюдается на Чукотке. Чтобы накопить там при модельных условиях на новый автомобиль, нужно 3,7 года, что более чем вдвое меньше срока накопления в среднем по стране.
Второе место в рейтинге занимает ещё один северный регион – Ямало-Ненецкий автономный округ. Он показал практически такой же результат, как и у лидера. Здесь среднестатистический работник может накопить необходимые 2,3 миллиона рублей за три года и 10 месяцев. На третьей строчке в рейтинге располагается Магаданская область, где копить на новую среднею машину придется 4,3 года. Близкий результат также в Ненецком автономном округе, а также на Камчатке (4,4 и 4,6 года соответственно). В целом эти пять северных регионов занимают достаточно уверенно первые места. Их лидерство определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях и в рыбной ловле.
На шестой строчке располагается Москва. Тут срок накопления на новый автомобиль составляет 4,7 года. Также в первую десятку ещё входят Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия) и Мурманская область.
На другом полюсе рейтинга расположились Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, в которых нужно копить на средний подержанный автомобиль чуть более 6,5 лет при модельных условиях.
Парк легковых автомобилей в России составляет порядка 50 миллионов штук, то есть примерно в среднем на трёх человек приходиться один автомобиль. В последние годы продажи автомобилей росли, и даже в нынешнем году, несмотря на снижение, продажи опять пошли вверх, отмечает РИА Рейтинг.
В целом среднестатистическому работнику в России на новый автомобиль нужно копить почти 8 лет.
На новый автомобиль в Бурятии нужно копить 8 лет
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В здравнице провели масштабную реконструкцию
Месторождение станет источником газоснабжения для посёлка Жигалово, Киренского и Казачинско-Ленского районов
Состоялась 36-я сессии горсовета
Правительству России сенаторы дадут конкретные рекомендации
Количество рейсов увеличилось на четверть
Экономика, 25.10.2022
Ремонт участка протяжённостью 760 метров почти завершён
Экономика, 25.10.2022
Зарплату за август не получали более 200 рабочих
При этом в среднем по республике на 1000 мужчин приходится 1 133 женщины
На ближайшей сессии горсовета будет представлен проект бюджета Улан-Удэ на 2023 год
21% жителей Дальнего Востока признали, что их заработок должен вырасти более чем в два раза, чтобы его уровень их полностью устраивал
Экономика, 21.10.2022
В сентябре годовая инфляция в республике по сравнению с августом замедлилась
В 2023 году будут построены ещё 58 объектов социальной и инженерной инфраструктуры
Также вклад в инфляцию в сентябре внёс рост цен на табак и автомобили
Объявлено семь предостережений
Запрос на обслуживание направила китайская компания Tianjin Air Cargo