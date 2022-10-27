На новый автомобиль в Бурятии нужно копить 8 лет

Иркутская область и Забайкальский край оказались в рейтинге выше Бурятии



Эксперты РИА Рейтинг составили рейтинг российских регионов по способности жителей накопить на новый автомобиль. Бурятия заняла в нём 34 место.



Аналитики подсчитали, что жителям республики в среднем нужно копить 8,3 года на новую машину, а на подержанную – 4,9 лет.



Отметим, у соседей в Иркутске ситуация немного другая. Иркутская область занимает 18 строчку рейтинга, там накопить на новое авто можно за 7,2 года, а на подержанное – за 4,2.



В Забайкальском крае накопить на новую машину можно на год быстрее, чем в Бурятии, регион занимает 25 место. (7,8 лет – на новый автомобиль, и 4,6 лет – на поддержанный).



В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, стало количество лет, необходимых для накопления работником с медианной зарплатой суммы, равной стоимости нового автомобиля. Предполагалось, что на покупку автомобиля ежемесячно откладывается 50% от зарплаты, накопления весь срок не тратятся и размещаются на банковском вкладе по ставке на уровне 7,5%, а проценты капитализируются каждый месяц. В модельных расчётах стоимость среднего поддержанного автомобиля составляет 1,2 миллиона рублей, а стоимость нового автомобиля – 2,3 миллиона рублей.



Самый короткий срок накопления на новую машину, то есть наилучшая ситуация с возможностью накопить крупную сумму денег, наблюдается на Чукотке. Чтобы накопить там при модельных условиях на новый автомобиль, нужно 3,7 года, что более чем вдвое меньше срока накопления в среднем по стране.



Второе место в рейтинге занимает ещё один северный регион – Ямало-Ненецкий автономный округ. Он показал практически такой же результат, как и у лидера. Здесь среднестатистический работник может накопить необходимые 2,3 миллиона рублей за три года и 10 месяцев. На третьей строчке в рейтинге располагается Магаданская область, где копить на новую среднею машину придется 4,3 года. Близкий результат также в Ненецком автономном округе, а также на Камчатке (4,4 и 4,6 года соответственно). В целом эти пять северных регионов занимают достаточно уверенно первые места. Их лидерство определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях и в рыбной ловле.



На шестой строчке располагается Москва. Тут срок накопления на новый автомобиль составляет 4,7 года. Также в первую десятку ещё входят Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия) и Мурманская область.



На другом полюсе рейтинга расположились Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, в которых нужно копить на средний подержанный автомобиль чуть более 6,5 лет при модельных условиях.



Парк легковых автомобилей в России составляет порядка 50 миллионов штук, то есть примерно в среднем на трёх человек приходиться один автомобиль. В последние годы продажи автомобилей росли, и даже в нынешнем году, несмотря на снижение, продажи опять пошли вверх, отмечает РИА Рейтинг.



В целом среднестатистическому работнику в России на новый автомобиль нужно копить почти 8 лет.

