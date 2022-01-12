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«Согласен»: Путин одобрил квоты на вывоз угля из Бурятии

«Согласен»: Путин одобрил квоты на вывоз угля из Бурятии
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Президент гарантировал вывоз на экспорт 9 млн тонн угля из Хакасии, Бурятии и Тувы

Президент Владимир Путин согласился «закрепить в приоритетном порядке» дополнительный вывоз 9 млн тонн угольных грузов по железной дороге в восточном направлении из Хакасии, Бурятии и Тувы в 2022 году. Причиной этому является упадок почти вдвое экспорта из этих регионов из-за роста добычи в Якутии, сообщает РБК.

Всё это следует из письма его помощника Игоря Левитина от 24 декабря 2021 года со ссылкой на предложение правительства. На этом документе Путин поставил росчерк: «Согласен». У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил источник среди крупных грузоотправителей-клиентов РЖД.

Письмо о необходимости обеспечить приоритетный вывоз угля из этих трех регионов Путину ещё 9 декабря направил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Зачем регионам понадобились квоты на вывоз угля?

Предложенные к гарантированному вывозу 18 млн тонн угля - это среднегодовые показатели его экспорта из Бурятии и Хакасии в 2018-2020 годах, следует из письма Белоусова. В 2020 году из Хакасии РЖД вывезли на экспорт в порты Дальнего Востока 11,5 млн тонн угля, а из Бурятии — 9,8 млн тонн. Но в 2021 году погрузка угля по Транссибу и БАМу из этих двух регионов сократилась на 40-60%. По оперативным данным, в 2021 году Бурятия вывезла на восток 5,9 млн тонн угля, Хакасия — 5 млн тонн, сообщил РБК представитель РЖД.

Основным производителем угля в Бурятии и Хакасии является СУЭК.
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