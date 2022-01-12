Президент гарантировал вывоз на экспорт 9 млн тонн угля из Хакасии, Бурятии и Тувы
Президент Владимир Путин согласился «закрепить в приоритетном порядке» дополнительный вывоз 9 млн тонн угольных грузов по железной дороге в восточном направлении из Хакасии, Бурятии и Тувы в 2022 году. Причиной этому является упадок почти вдвое экспорта из этих регионов из-за роста добычи в Якутии, сообщает РБК.
Всё это следует из письма его помощника Игоря Левитина от 24 декабря 2021 года со ссылкой на предложение правительства. На этом документе Путин поставил росчерк: «Согласен». У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил источник среди крупных грузоотправителей-клиентов РЖД.
Письмо о необходимости обеспечить приоритетный вывоз угля из этих трех регионов Путину ещё 9 декабря направил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Зачем регионам понадобились квоты на вывоз угля?
Предложенные к гарантированному вывозу 18 млн тонн угля - это среднегодовые показатели его экспорта из Бурятии и Хакасии в 2018-2020 годах, следует из письма Белоусова. В 2020 году из Хакасии РЖД вывезли на экспорт в порты Дальнего Востока 11,5 млн тонн угля, а из Бурятии — 9,8 млн тонн. Но в 2021 году погрузка угля по Транссибу и БАМу из этих двух регионов сократилась на 40-60%. По оперативным данным, в 2021 году Бурятия вывезла на восток 5,9 млн тонн угля, Хакасия — 5 млн тонн, сообщил РБК представитель РЖД.
Основным производителем угля в Бурятии и Хакасии является СУЭК.
«Согласен»: Путин одобрил квоты на вывоз угля из Бурятии
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 12.01.2022
Президент гарантировал вывоз на экспорт 9 млн тонн угля из Хакасии, Бурятии и Тувы
Экономика, 12.01.2022
Республика вошла в «серебряную» группу рейтинга
Экономика, 11.01.2022
В феврале проиндексируют материнский капитал
Экономика, 11.01.2022
Средства выделяют из резервного фонда
Это должно сдержать рост цен на топливо
Распоряжение издало правительство России
Татьяна Думнова связывает возможное снижение цен на топливо с победой над коронавирусом
Нынешние цены на капусту жители назвали «конскими»
Эксперты назвали самые «дорогие» вакансии и самые сложные месяцы для поиска работы
Экономика, 29.12.2021
По темпам прироста зарплат ДФО занимает седьмое место в стране
Встреча Нового года обойдётся жителям Бурятии дороже по сравнению с прошлым годом
Рост цен ожидают и в следующем году
Объём активов жителей Бурятии на счетах для инвестиций превышает 14 млрд
Алдар Бадмаев считает, что криптовалюта уже выполняет функции денег
Экономика, 27.12.2021
Всего под контроль попадут девять видов операций