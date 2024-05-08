08 мая

07 мая

Популярное

«Совсем уже обнаглели»: Приграничный район Бурятии атакуют волки

«Совсем уже обнаглели»: Приграничный район Бурятии атакуют волки
Происшествия, 
Закаменцы заявили, что они залезают в ограды и давят скот

В Закаменском районе Бурятии обострилась ситуация с волками. Местные жители поинтересовались в группе «Закамна-инфо.24/7», почему никто не регулирует их численность. От серых хищников, по словам сельчан, страдают лошади, коровы и овцы.

- Совсем уже обнаглели – залезают в ограждения и давят скот, овец. Уже никого не боятся. Их стало очень много, – пишут встревоженные люди. – Сколько обращались, говорят, что главам (сельских поселений) выдавали отраву.

В управлении сельского хозяйства райадминистрации заявили: регулирование численности этиз зверей и любительская охота на них ведётся на постоянной основе.

- Бурприроднадзор и управление каждый год назначают ответственных в сельских поселениях, которым выдают разрешения на добычу волков вне основного сезона охоты. Они добывают по 30-40 особей на территории района, – пояснили власти.

В районной администрации добавили: хищники часто нападают на скот во время бесконтрольного выпаса. Со всеми интересующими вопросами сельчанам посоветовал обращаться напрямую к госохотинспектору Закаменского района.

Ранее в Бурприроднадзоре рассказали, что охота на санитаров леса требует немало времени и сил. Для поимки одного проехать придётся более 300 километров.

Размер вознаграждения – 8 000 рублей, но в некоторых районах, в частности – Курумканском, Окинском, Баргузинском и Еравнинском – есть дополнительные выплаты. Они колеблются от 5 до 10 тысяч. Всего в 2023-ем в республике насчитывалось 2 323 волка.
волки скот

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Совсем уже обнаглели»: Приграничный район Бурятии атакуют волки
«Совсем уже обнаглели»: Приграничный район Бурятии атакуют волки
Происшествия, 08.05.2024
Закаменцы заявили, что они залезают в ограды и давят скот

Житель Бурятии во время ссоры задушил сожительницу
Житель Бурятии во время ссоры задушил сожительницу
Происшествия, 07.05.2024
Ссора вспыхнула после того, как пара распивала спиртное в течение дня
В Бурятии нашли мёртвой женщину, пропавшую полгода назад
В Бурятии нашли мёртвой женщину, пропавшую полгода назад
Происшествия, 07.05.2024
Она ушла из благотворительного учреждения и бесследно исчезла
Из Бурятии выпроваживают иностранца-нелегала
Из Бурятии выпроваживают иностранца-нелегала
Происшествия, 07.05.2024
Его обязали покинуть страну через суд
В Улан-Удэ менеджер банка спасли клиентку от потери 4 млн
В Улан-Удэ менеджер банка спасли клиентку от потери 4 млн
Происшествия, 07.05.2024
Женщина едва не перевела все сбережения мошенникам  
В северном районе Бурятии ввели режим ЧС
В северном районе Бурятии ввели режим ЧС
Происшествия, 07.05.2024
Там сложная ситуация с лесными пожарами
Иркутянина отправили в колонию за контрабанду леса на 10 млн
Иркутянина отправили в колонию за контрабанду леса на 10 млн
Происшествия, 07.05.2024
За рубеж незаконно вывезли 6 тысяч кубометров лесоматериалов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^