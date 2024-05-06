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В Братском районе Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожаров

В Братском районе Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожаров
Происшествия,  Фото:Telegram-канал мэра Братского района Дубровина
Дачников эвакуировали

Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров ввели в Братском районе Иркутской области. Там горят дома в четырёх садоводствах («Алюминщик», «Весна», «Локомотив», «Укские дачи», «Виктория»), а также на окраине города Вихоревка. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев.

Он уточнил, что дачников из СНТ эвакуировали в Вихоревку.

В Вихоревской городской больнице развернули пункт временного размещения для возможного приёма пострадавших. «Бригада - реаниматолог, хирург, операционная сестра, лаборант. Запас всего необходимого имеется в достаточном количестве. Готовы четыре места в реанимации и 10 в хирургии, имеется возможность дополнительно развернуть до 30 хирургических коек», - уточнил Игорь Кобзев.

Мэр Братского района Александр Дубровин сообщил, что работы по тушению осложняет сильнейший порывистый ветер, он разгоняет огонь на большую территорию.

- Уважаемые жители города Вихоревка! Если вам поступает предложение покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасное место, пожалуйста, воспользуйтесь предложением. С собой обязательно возьмите документы. Не стоит недооценивать огненную стихию! – призвал мэр.

На месте работают пожарные и добровольцы из числа местных жителей. Также в Вихоревку перебрасывают более 70 пожарных-десантников из Усть-Илимска, Железногорска-Илимского, Нижнеудинска, Братска, а также две группы на пожарных машинах из Новой Игирмы. Будет также задействован пожарный поезд.
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