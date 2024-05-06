Мужчина скрылся под водой спустя две минуты
На заливе Якоби в Иркутске 5 мая утонул 47-летний мужчина.
О происшествии сообщили очевидцы. Момент гибели запечатлела камера наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как около четырёх часов дня мужчина разделся, аккуратно сложил одежду рядом со своим рюкзаком и пошёл купаться. Судя по одежде прохожих, на улице было прохладно, поскольку люди в куртках, а местами лежит снег.
Спустя две минуты купающийся скрылся под водой и больше на поверхности не появился.
- Происшествие стало следствием грубейшего нарушения правил безопасности. Купание в необорудованных местах всегда сопряжено со смертельным риском для жизни, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Сотрудники пожарно-спасательной службы ищут тело погибшего.
В Иркутске мужчина утонул во время купания
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