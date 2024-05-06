Улан-удэнцев накормят солдатской кашей в честь Дня Победы

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

Отведать её горожане смогут в центре города и трёх парках



В ближайшую среду в столице Бурятии состоится торжественный митинг, посвящённый 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне (возрастное ограничение – 6+). Он начнётся в 14:00. А сразу после мероприятия, в 14:30, там развернут полевую кухню. Всех желающие абсолютно бесплатно угостят солдатской кашей (возрастное ограничение – 0+).



В четверг, 9 мая, её можно будет попробовать в трёх городских парках – «Юбилейный», «Кристальный» и имени Жанаева. Раздавать кашу там начнут в 16:30, сообщили в пресс-службе городской администрации.





