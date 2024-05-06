06 мая

05 мая

Популярное

Улан-удэнцев накормят солдатской кашей в честь Дня Победы

Улан-удэнцев накормят солдатской кашей в честь Дня Победы
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Отведать её горожане смогут в центре города и трёх парках

В ближайшую среду в столице Бурятии состоится торжественный митинг, посвящённый 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне (возрастное ограничение – 6+). Он начнётся в 14:00. А сразу после мероприятия, в 14:30, там развернут полевую кухню. Всех желающие абсолютно бесплатно угостят солдатской кашей (возрастное ограничение – 0+).

В четверг, 9 мая, её можно будет попробовать в трёх городских парках – «Юбилейный», «Кристальный» и имени Жанаева. Раздавать кашу там начнут в 16:30, сообщили в пресс-службе городской администрации.


День Победы 9 мая Праздники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Половина улан-удэнцев назвали английский язык самым нужным для карьеры
Половина улан-удэнцев назвали английский язык самым нужным для карьеры
Общество, 06.05.2024
А вторым по востребованности оказался китайский
Улан-удэнцев накормят солдатской кашей в честь Дня Победы
Улан-удэнцев накормят солдатской кашей в честь Дня Победы
Общество, 06.05.2024
Отведать её горожане смогут в центре города и трёх парках
В Бурятии ожидается тёплая погода
В Бурятии ожидается тёплая погода
Общество, 06.05.2024
Правда, местами прогнозируют небольшой дождь и ветер
Жителей Бурятии предупредили об угрозах детям в Интернете
Жителей Бурятии предупредили об угрозах детям в Интернете
Общество, 06.05.2024
В МВД рассказали, какие опасности подстерегают их в Сети
Уроженка Бурятии не смогла стать звездой шоу на федеральном канале
Уроженка Бурятии не смогла стать звездой шоу на федеральном канале
Общество, 06.05.2024
Викторию Орбодоеву обошла исполнительница из Дагестана
В Улан-Удэ продолжают устранять засоры
В Улан-Удэ продолжают устранять засоры
Общество, 06.05.2024
За неделю специалисты ликвидировали ещё 46
Советский район Улан-Удэ останется без горячей воды на всё лето
Советский район Улан-Удэ останется без горячей воды на всё лето
Общество, 06.05.2024
Появился полный график отключений воды на лето
В Улан-Удэ с раннего утра перекроют центральные улицы
В Улан-Удэ с раннего утра перекроют центральные улицы
Общество, 06.05.2024
На главной площади города отрепетируют парад Победы

В райцентре в Бурятии возобновила работу «штрафстоянка» для сельхозживотных
В райцентре в Бурятии возобновила работу «штрафстоянка» для сельхозживотных
Общество, 06.05.2024
Стоимость содержания одного животного в сутки влетит в копеечку
В Улан-Удэ четверо осуждённых теснились в камере на 12 «квадратов»
В Улан-Удэ четверо осуждённых теснились в камере на 12 «квадратов»
Общество, 06.05.2024
Одного нарушителя пришлось немедленно отселить

К 9 мая в Бурятии отреставрировали памятник павшим односельчанам
К 9 мая в Бурятии отреставрировали памятник павшим односельчанам
Общество, 06.05.2024
Это стало возможным благодаря благотворительной акции вуза
В Бурятии труженица тыла отметила 90-летие
В Бурятии труженица тыла отметила 90-летие
Общество, 06.05.2024
Ирина Назаровна живёт в селе Харитоново
В Улан-Удэ изменится график движения автобуса №92
В Улан-Удэ изменится график движения автобуса №92
Общество, 06.05.2024
График начнёт действовать со вторника 
В районе Бурятии сломавшийся мост усложнил жизнь людям
В районе Бурятии сломавшийся мост усложнил жизнь людям
Общество, 06.05.2024
Теперь водителям автобусов придётся высаживать на нём пассажиров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^