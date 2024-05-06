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Советский район Улан-Удэ останется без горячей воды на всё лето

Советский район Улан-Удэ останется без горячей воды на всё лето
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Появился полный график отключений воды на лето

Мэрия Улан-Удэ опубликовала график отключения горячей воды этим летом. Жители Советского района из-за реконструкций на теплосетях останутся без горячей воды с 10 мая до 31 августа. Отметим, в прошлом году её также не было там всё лето.

График отключения горячей воды:

Советский район:

С 10 мая 31 августа

Железнодорожный район:

Тепломагистраль №1 (район ПВЗ и ФСК):
10-13 мая,
29-30 мая,
3-7 июня,
15-24 июля.

Тепломагистраль №3, 4 (Шишковка, Пентагон, ул. Моховая, ул. Тропинина, ул. Шаляпина):
10-12 мая,
3-7 июня,
15-24 июля.

Октябрьский район:

Тепломагистраль №5 (18 квартал, ул. Трубачеева, ул. Терешковой, БКМ, ул. Жердева, ул. Ключевская):
10-12 мая,
3-12 июня,
15-24 июля,
21-25 августа.

Тепломагистраль №6 (от ул. Ключевская по 20а квартал):
10-13 мая,
3-13 июня,
15-24 июля,
21-25 августа.

Отключения по котельным микрорайонов:

Микрорайон Загорск:
10-12 мая,
14-27 августа

Микрорайон Заречный:
10-12 мая,
17-30 июля

Микрорайон Аэропорт:
10-12 мая,
14-27 августа

Котельная Юго-Западная (сотые кварталы):
10-12 мая,
31 июля – 13 августа

отключение воды

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