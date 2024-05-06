Он состоится в селе Савватеевка
С 8 по 18 мая в Иркутской области пройдёт XI международный фестиваль деревянных скульптур «Лукоморье на Байкале» (6+). Его проведут в музее «Лукоморье» в селе Савватеевка Ангарского городского округа.
Тема фестиваля в этом году «Свет и мрак: Противостояние». В фестивале примут участие порядка 30 команд. На данный момент идёт подготовка к открытию фестиваля, авторы активно работают над созданием новых скульптур. Торжественная церемония открытия состоится утром 8 мая.
Как сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области, в регионе фестиваль проводится более десяти лет. Он направлен на развитие традиций резчиков по дереву. За эти годы в нем приняли участие более трёхсот скульпторов из разных стран. Скульптуры из ангарской сосны, которые воплотили авторы, хранятся под открытом небом в парке села Савватеевка.
Возрастное ограничение: 6+.
В Иркутской области проведут международный фестиваль деревянных скульптур
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