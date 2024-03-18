18 марта

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В Бурятии соберутся на танцевальный марафон

В Бурятии соберутся на танцевальный марафон
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Межрегиональный конкурс состоится в апреле

С 11 по 19 апреля в Бурятии пройдёт межрегиональный конкурс современного танца «Байкальский танцевальный марафон». Участие могут принять хореографические коллективы независимо от ведомственной принадлежности. Коллективы должны представить по два хореографических номера, ранее не показанные на этом конкурсе.

Конкурс состоится в следующих номинациях и возрастных категориях:
1. «Эстрадный танец» (диско, поп, шоу-танец и др.) в возрастных категориях: 7-9 лет; 10-13 лет; 14-17 лет; 18 лет и старше.
2. «Современная хореография» (джаз, модерн, контемпорари и др.) в возрастных категориях: 7-9 лет; 10-13 лет; 14-17 лет; 18 лет и старше.
3. «Street dance» (хип-хоп, фанк, локинг, брейк-данс, хаус, нью-стайл и др.) в возрастных категориях: 7-9 лет; 10-13 лет; 14-17 лет; 18 лет и старше.
4. «Современная бурят-монгольская хореография» в возрастных категориях: 7-9 лет; 10-13 лет; 14-17 лет; 18 лет и старше.
5. «Малая форма» (не более 3 человек) в возрастных категориях: 7-9 лет; 10-13 лет; 14-17 лет; 18 лет и старше.

Приём заявок производится до 10 апреля. Отборочный тур по видеозаписям состоится с 11 по 12 апреля. Финал проведут 18 апреля в городском дворце детского (юношеского) творчества г. Улан-Удэ». Гала-концерт пройдёт 19 апреля в Русском драматическом театре им. Н. А. Бестужева. По итогам конкурса состоится круглый стол для руководителей хореографических коллективов с участием членов жюри.

Возрастное ограничение: 6+.
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