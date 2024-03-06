Праздничная акция будет длиться два дня
7 и 8 марта в одном из автобусов большого класса «Волгабас» на маршруте №10 в честь Международного женского дня будет проходить праздничная акция. Волонтёры подарят пассажиркам цветы и открытки с поздравлениями, сообщили в МУП «Городские маршруты».
Праздничная акция в автобусе №10 пройдёт: 7 марта с 9:00 до 12:00 и 8 марта с 10:00 до 13:00.
Кроме того, пассажиры смогут принять участие в розыгрыше призов – шопперов и увлажнителей воздуха, а также электронных подарочных сертификатов в салоны парфюмерии и косметики. Специальный QR-код для розыгрыше будет на подаренных открытках.
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В Улан-Удэ пассажиркам автобуса будут дарить цветы
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