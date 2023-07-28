В Бурятии банк требовал от вдовы погибшего участника СВО вернуть долг

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Банк в итоге оштрафовали



В Бурятии судебные приставы оштрафовали банк, требовавший от жены погибшего на СВО военнослужащего вернуть долг по кредитному договору. Об этом сегодня сообщила пресс-служба республиканского УФССП.



Отмечается, что банк атаковал женщину своими звонками. Она пожаловалась судебным приставам после нескольких попыток урегулировать вопрос в установленном законом порядке.



- В соответствии с федеральным законом от 07.10.2022 №377 в случае гибели военнослужащего при выполнении задач в период проведения специальной военной операции, также в случае получения военнослужащим инвалидности I группы обязательства военнослужащего по кредитному договору прекращаются. Прекращаются также обязательства членов семьи военнослужащего в отношении заключенных ими кредитных договоров, - пояснили в УФССП по Бурятии.



Как выяснилось, в банке на имя женщины была оформлена кредитная карта. После гибели мужа она написала заявление о списании задолженности по кредитному договору, но требования законодательства банком так и не были выполнены. От банка продолжали поступать смс-сообщения и звонки о наличии задолженности по кредитному договору.



Не дало результата и повторное обращение в финансовую организацию. После объяснения ситуации оператору контактного центра в банке обещали принять меры и сделать всё возможное, чтобы такого больше не повторилось, а за доставленные неудобства подарили промокод на подписку в электронную библиотеку. Однако звонки и смс-сообщения не прекращались: в этом же месяце сотрудники банка позвонили 37 раз.



- Помимо нарушения федерального законодательства, кредитное учреждение оказывало на семью погибшего военнослужащего психологическое давление. Неприкосновенность частной жизни защищена на законодательном уровне. Представители кредитных организаций могут звонить должникам не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц в строго ограниченное время: с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 в выходные дни и праздники, - отмечают в УФССП по Бурятии.



По заявлению женщины в УФССП по Республике Бурятия в отношении банка был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Под контролем судебных приставов права семьи военнослужащего были восстановлены: обязательства женщины по кредитному договору прекращены.



За неправомерные действия банк оштрафовали на 50 тысяч рублей.

