28 июля

27 июля

Популярное

В Бурятии банк требовал от вдовы погибшего участника СВО вернуть долг

В Бурятии банк требовал от вдовы погибшего участника СВО вернуть долг
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Банк в итоге оштрафовали

В Бурятии судебные приставы оштрафовали банк, требовавший от жены погибшего на СВО военнослужащего вернуть долг по кредитному договору. Об этом сегодня сообщила пресс-служба республиканского УФССП.

Отмечается, что банк атаковал женщину своими звонками. Она пожаловалась судебным приставам после нескольких попыток урегулировать вопрос в установленном законом порядке.

- В соответствии с федеральным законом от 07.10.2022 №377 в случае гибели военнослужащего при выполнении задач в период проведения специальной военной операции, также в случае получения военнослужащим инвалидности I группы обязательства военнослужащего по кредитному договору прекращаются. Прекращаются также обязательства членов семьи военнослужащего в отношении заключенных ими кредитных договоров, - пояснили в УФССП по Бурятии.

Как выяснилось, в банке на имя женщины была оформлена кредитная карта. После гибели мужа она написала заявление о списании задолженности по кредитному договору, но требования законодательства банком так и не были выполнены. От банка продолжали поступать смс-сообщения и звонки о наличии задолженности по кредитному договору.

Не дало результата и повторное обращение в финансовую организацию. После объяснения ситуации оператору контактного центра в банке обещали принять меры и сделать всё возможное, чтобы такого больше не повторилось, а за доставленные неудобства подарили промокод на подписку в электронную библиотеку. Однако звонки и смс-сообщения не прекращались: в этом же месяце сотрудники банка позвонили 37 раз.

- Помимо нарушения федерального законодательства, кредитное учреждение оказывало на семью погибшего военнослужащего психологическое давление. Неприкосновенность частной жизни защищена на законодательном уровне. Представители кредитных организаций могут звонить должникам не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц в строго ограниченное время: с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 в выходные дни и праздники, - отмечают в УФССП по Бурятии.

По заявлению женщины в УФССП по Республике Бурятия в отношении банка был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Под контролем судебных приставов права семьи военнослужащего были восстановлены: обязательства женщины по кредитному договору прекращены.

За неправомерные действия банк оштрафовали на 50 тысяч рублей.
судебные приставы банки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ восемь «управляшек» затянули с подготовкой к зиме
В Улан-Удэ восемь «управляшек» затянули с подготовкой к зиме
Бизнес, 27.07.2023
Теперь нерасторопным УК грозят солидные штрафы
Молодые предприниматели Бурятии могут выиграть гранты
Молодые предприниматели Бурятии могут выиграть гранты
Бизнес, 24.07.2023
Они могут получить на создание или развитие собственного дела от 100 до 500 тысяч рублей


В аэропорту Улан-Удэ впервые проконтролировали ввоз орхидей из Тайваня
В аэропорту Улан-Удэ впервые проконтролировали ввоз орхидей из Тайваня
Бизнес, 20.07.2023
Цветы проверили на наличие карантинных организмов
Жители Бурятии жалуются на «захват» турбазами берега Гусиного озера
Жители Бурятии жалуются на «захват» турбазами берега Гусиного озера
Бизнес, 20.07.2023
Заборы частных турбаз установлены даже в воде
В Бурятии «ЭкоАльянс» оплатит штраф за нерегулярный вывоз мусора
В Бурятии «ЭкоАльянс» оплатит штраф за нерегулярный вывоз мусора
Бизнес, 18.07.2023
Проверка подтвердила нарушение прав граждан на получение коммунальной услуги
Житель Бурятии судился с кафе из-за запаха еды
Житель Бурятии судился с кафе из-за запаха еды
Бизнес, 14.07.2023
Мужчина требовал закрыть кафе
На Байкале водитель катера катал 24 пассажира вместо 12 разрешённых
На Байкале водитель катера катал 24 пассажира вместо 12 разрешённых
Бизнес, 14.07.2023
Помимо этого, у него не было специальной лицензии
В Улан-Удэ за антисанитарию вовсю прикрывают дёнерные
В Улан-Удэ за антисанитарию вовсю прикрывают дёнерные
Бизнес, 13.07.2023
Грубые нарушения санитарных правил выявили не только в Улан-Удэ, но и Гусиноозёрске
В Бурятии энергетиков оштрафовали на 600 тысяч за волокиту
В Бурятии энергетиков оштрафовали на 600 тысяч за волокиту
Бизнес, 13.07.2023
Бизнесмена более полугода не подключают к электросетям
МегаФон «разогнал» 4G на месторождении урана в Бурятии
МегаФон «разогнал» 4G на месторождении урана в Бурятии
Бизнес, 13.07.2023
Интернет 4G стал быстрее на промышленной площадке АО «Хиагда»
МегаФон признан лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сети
МегаФон признан лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сети
Бизнес, 11.07.2023
Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla
В Бурятии прикрыли киоски с шаурмой и самсой
В Бурятии прикрыли киоски с шаурмой и самсой
Бизнес, 11.07.2023
Там выявили грубые нарушения санитарного режима

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^