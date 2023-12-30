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Пять жительниц Бурятии сдавали в аренду выдуманные квартиры

Пять жительниц Бурятии сдавали в аренду выдуманные квартиры
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Аферистки предстанут перед судом

За неделю жертвами интернет-преступников стал 21 житель Бурятии. Всего по данным на 29 декабря аферистам поверили 2 790 жителя республики. Причинённый ими ущерб составил 698,7 млн рублей (+ 21,7 млн рублей за последнюю неделю), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Недавно прокуратура республики утвердила и направила в суд уголовное дело по обвинению пяти жительниц республики, обвиняемых в совершении 150 преступлений по статье «Мошенничество».

По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год женщины, действуя в составе организованной группы, под предлогом деятельности агентства недвижимости похищали денежные средства жителей республики. Они размещали в интернете объявления, в которых указывались вымышленные, не соответствующие действительности сведения о сдаче в аренду объектов недвижимости.

Люди оплачивали мифическое жильё и оставались без денег. Потерпевшим причинён ущерб на общую сумму 450 тысяч рублей.

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