Он не одолжил им сигарету
52-летний житель Читы возвращался вечером домой, на улице Новобульварной к нему подошли трое неизвестных и попросили сигарету. Однако желаемо не получили и прошли за горожанином до подъезда и, войдя следом, избили, украв пакет с продуктами и банковскую карту.
Благодаря камерам видеонаблюдения сотрудники полиции установили приметы внешности грабителей, и направление их передвижения. В результате патрулирования сотрудниками батальона ППС УМВД России по городу Чите подозреваемые были задержаны. Ими оказались читинцы в возрасте 33, 39 и 45 лет. Двое из них ранее были неоднократно судимы.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Один из подозреваемых помещён в изолятор временного содержания, двое его подельников находятся в специальном помещении для содержания лиц, задержанных в административном порядке, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Трое читинцев ограбили мужчину в подъезде
Происшествия, Фото:
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