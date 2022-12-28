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У одиноких пенсионеров в Бурятии украли новогоднюю ёлку

У одиноких пенсионеров в Бурятии украли новогоднюю ёлку
Происшествия,  Фото:страница ФРР во «ВКонтакте»
Пожилые люди, сами украсившие её к Новому году, остались без праздника

Воровать новогодние атрибуты в Бурятии уже становится нехорошей традицией. В декабре 2021-го улан-удэнский «Гринч» стащил игрушки на сто тысяч рублей, которые хотели повесить на ёлку у входа в супермаркет на улице Ключевская. А на этот раз неизвестные оставили без праздничного настроения подопечных пансионата «Забота».

О произошедшем рассказали в фонде регионального развития. Сотрудники ФРР узнали о краже 27 декабря.

- Фонд регионального развития Бурятии второй год подряд поздравляет с новым годом подопечных пансионата. Буквально вчера узнали, что кто-то украл украшенную бабушками и дедушками новогоднюю ёлку. Украл у них праздник, воспоминания о детстве, семье и домашнем счастье, – отметили в ФРР.

Пенсионерам решили купить новое новогоднее дерево. Помочь рублём может каждый желающий.

- Просим друзей фонда и неравнодушных людей помочь нам. Пусть у этих дедушек и бабушек будет свой волшебный новый год, – говорится на официальной странице организации во «ВКонтакте».

Перевести любую посильную сумму предлагают сотруднице ФРР по номеру, привязанному к банковской карте 8-950-391-50-41 (получатель – Дарима Шултымовна М.). Желательно сделать это до конца рабочего дня. «Мы обязательно предоставим отчёт. Давайте вернём украденный праздник!», – призвали жителей Бурятии в фонде.
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