У одиноких пенсионеров в Бурятии украли новогоднюю ёлку

Пожилые люди, сами украсившие её к Новому году, остались без праздника
О произошедшем рассказали в фонде регионального развития. Сотрудники ФРР узнали о краже 27 декабря.
- Фонд регионального развития Бурятии второй год подряд поздравляет с новым годом подопечных пансионата. Буквально вчера узнали, что кто-то украл украшенную бабушками и дедушками новогоднюю ёлку. Украл у них праздник, воспоминания о детстве, семье и домашнем счастье, – отметили в ФРР.
Пенсионерам решили купить новое новогоднее дерево. Помочь рублём может каждый желающий.
- Просим друзей фонда и неравнодушных людей помочь нам. Пусть у этих дедушек и бабушек будет свой волшебный новый год, – говорится на официальной странице организации во «ВКонтакте».
Перевести любую посильную сумму предлагают сотруднице ФРР по номеру, привязанному к банковской карте 8-950-391-50-41 (получатель – Дарима Шултымовна М.). Желательно сделать это до конца рабочего дня. «Мы обязательно предоставим отчёт. Давайте вернём украденный праздник!», – призвали жителей Бурятии в фонде.