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В Улан-Удэ поймали похитителя «новогоднего настроения»

В Улан-Удэ поймали похитителя «новогоднего настроения»
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Улан-удэнский «Гринч» украл новогодние игрушки на сто тысяч рублей

29 ноября работники магазина самообслуживания, расположенного на улице Ключевская в Улан-Удэ, решили нарядить стоящую у входа уличную ёлку. Выгрузив коробки с новогодними игрушками и гирляндами во двор, работники отлучились.

Камера видеонаблюдения запечатлела, как проходящий мимо мужчина увидел стоящие коробки и без особого труда зашёл во двор торговой точки. Затем он проявил смекалку и нашёл в мусоре коробку поменьше, переложил в неё часть новогодних игрушек (гирлянды, шары, лампы-снежинки) и вышел.

Спустя несколько минут мужчина вернулся и украл ещё часть украшений. Пропажу обнаружили только спустя несколько часов.

Ущерб составил 100 тысяч рублей.


Любопытно, что сторож организации без вопросов пропустил вора с украденными игрушками.

- Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый за грабёж улан-удэнец. Молодой человек признался в содеянном. Он рассказал, что часть похищенного он случайно сломал, а остальное планировал сбыть. Новогодние игрушки изъяты полицейскими и возвращены владельцу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В адрес руководства организации полицейские вынесут представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления.



кража

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