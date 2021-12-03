В Улан-Удэ поймали похитителя «новогоднего настроения»

Ущерб составил 100 тысяч рублей.





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По факту кражи возбуждено уголовное дело. В адрес руководства организации полицейские вынесут представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления.













29 ноября работники магазина самообслуживания, расположенного на улице Ключевская в Улан-Удэ, решили нарядить стоящую у входа уличную ёлку. Выгрузив коробки с новогодними игрушками и гирляндами во двор, работники отлучились.Камера видеонаблюдения запечатлела, как проходящий мимо мужчина увидел стоящие коробки и без особого труда зашёл во двор торговой точки. Затем он проявил смекалку и нашёл в мусоре коробку поменьше, переложил в неё часть новогодних игрушек (гирлянды, шары, лампы-снежинки) и вышел.Спустя несколько минут мужчина вернулся и украл ещё часть украшений. Пропажу обнаружили только спустя несколько часов.Любопытно, что сторож организации без вопросов пропустил вора с украденными игрушками.- Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый за грабёж улан-удэнец. Молодой человек признался в содеянном. Он рассказал, что часть похищенного он случайно сломал, а остальное планировал сбыть. Новогодние игрушки изъяты полицейскими и возвращены владельцу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.