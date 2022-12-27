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В Улан-Удэ полыхал частный дом

В Улан-Удэ полыхал частный дом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
На тушение потребовалось больше часа

Ночью на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании частного жилого дома по улице Ладожской в Улан-Удэ.

Когда на место прибыли пожарные, горела кровля по всей площади дома. Больше часа потребовалось пожарным на полную ликвидацию очага возгорания.

- Существовала угроза перехода огня на соседние строения. Благодаря слаженным действиям пожарных дальнейшего распространения пожара допущено не было. Чуть больше часа ушло на полную ликвидацию возгорания. Всего на месте работали 28 человек и шесть единиц техники, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Бурятии.



Огонь уничтожил кровлю строения на площади 105 кв. м. Повреждены наружные стены дома.

Пострадавших нет.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 26 декабря в селе Тунка Тункинского района на пожаре в частном доме погибли три человека
пожар

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