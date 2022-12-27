В Бурятии установили личности двух из трёх погибших на пожаре

Личности двух из трёх погибших на пожаре в частном доме в селе Тунка в Бурятии установлены – это супруги. Кто третий погибший, пока неизвестно.
- Погибшие супруги 1973 и 1979 года рождения, третий погибший не установлен, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в селе Тунка Тункинского района в седьмом часу вечера 26 декабря.
- На момент прибытия пожарных одноэтажный брусовой дом и веранда были полностью охвачены огнём, произошло обрушение кровли дома, существовала угроза перехода огня на соседние строения. В ходе тушения внутри дома пожарные обнаружили тела трёх погибших. Около часа понадобилось пожарным для ликвидации открытого огня на площади 40 кв.м. Перехода огня на рядом постройки допущено не было, - рассказали сегодня подробности в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении. На месте работает следственно-оперативная группа ОВД.
За 11 месяцев текущего года в Бурятии при пожарах погибли 40 человек. Отметим, 11 из них скончались во сне, 10 находились в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения.