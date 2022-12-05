На пожаре в Бурятии погибли курицы

Пожар произошёл в Ильинке
3 декабря в 20:06 в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии вспыхнула стайка.
На место происшествия тут же выехали пожарные.
На пожаре погибли девять куриц. Стайку удалось отстоять, сообщили в группе «Прибайкалье-инфо. 24/7».
Огонь полностью был потушен в 21:00.
Как сообщал «Байкал-Daily», 2 декабря в селе Солонцы в Тарбатагайском районе произошёл похожий пожар. Сгорела стайка, погибли 124 курицы, 24 свиньи и две козы
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Пожар произошёл в Ильинке
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