В Бурятии на пожаре погибли 150 птиц и животных





















Утром 2 декабря в селе Солонцы в Тарбатагайском районе Бурятии произошёл пожар со страшными последствиями.На момент прибытия пожарных две деревянные стайки были полностью охвачены огнём. На ликвидацию открытого огня ушёл час.- В результате пожара сгорели две стайки для содержания скота на общей площади 164 кв.м. Погибли 124 курицы, 24 свиньи и две козы. Удалось спасти трёх поросят, - сообщил начальник 3-го Тарбагатайского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии Виктор Родионов.Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Со слов хозяина участка, недавно он приобрёл новый электрообогреватель. Вероятно, ветхая электропроводка не выдержала нагрузки, что привело к короткому замыканию.