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В Бурятии на пожаре погибли 150 птиц и животных

В Бурятии на пожаре погибли 150 птиц и животных
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
В огне погибли курицы, свиньи и козы

Утром 2 декабря в селе Солонцы в Тарбатагайском районе Бурятии произошёл пожар со страшными последствиями.


На момент прибытия пожарных две деревянные стайки были полностью охвачены огнём. На ликвидацию открытого огня ушёл час.

- В результате пожара сгорели две стайки для содержания скота на общей площади 164 кв.м. Погибли 124 курицы, 24 свиньи и две козы. Удалось спасти трёх поросят, - сообщил начальник 3-го Тарбагатайского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии Виктор Родионов.

Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Со слов хозяина участка, недавно он приобрёл новый электрообогреватель. Вероятно, ветхая электропроводка не выдержала нагрузки, что привело к короткому замыканию.






пожар

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