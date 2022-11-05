Пьяный забайкалец в поезде зарезал пассажира

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ СК России

Мужчина нанёс несколько ударов ножом



51-летний житель Забайкальского края обвиняется в убийстве.



По данным следствия, вечером 2 ноября в пассажирском поезде сообщением Владивосток - Москва, на участке между станциями Солнцево и Карымская Забайкальского между незнакомыми пьяными мужчинами возник конфликт, в ходе которого фигурант нанёс пассажиру несколько ударов ножом в область грудной клетки. От полученных ранений 26-летний житель Иркутской области скончался на месте.



Фигуранта на месте задержали сотрудники транспортной полиции.



- Следователем произведён осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружено и изъято орудие преступления (нож), допрошены свидетели, с целью установления причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.



Фигуранту предъявлено обвинение, мужчину заключили под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.



