31 октября

30 октября

Популярное

В Бурятии наркоман набросился с ножом на бывшую жену

В Бурятии наркоман набросился с ножом на бывшую жену
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
У него изъяли два ножа и газовый баллончик

В Баунтовском районе Бурятии сотрудники вневедомственной охраны предотвратили убийство. Они спасли женщину, которую несколько раз ударил ножом её бывший супруг, находившийся в наркотическом опьянении.

- Утром на пульт вневедомственной охраны поступило сообщение от дежурного МВД, что в одном из частных домов происходит драка. Прибыв на место, группа задержания вневедомственной охраны увидела окровавленную женщину и мужчину с ножом. Обезвредив нападавшего, росгвардейцы вызвали скорую помощь и отправили раненую женщину в больницу, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Выяснилось, что молодой человек приехал из Джидинского района к своей бывшей супруге. В ходе возникшей ссоры он нанёс женщине несколько ножевых ранений.

23-летний житель Джидинского района был доставлен в отдел полиции. Задержанный ранее судим, подтверждено, что он находился в состоянии наркотического опьянения. У него были изъяты два ножа и газовый баллончик. Возбуждено уголовное дело.
покушение на убийство Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Иркутской области застрелил двоюродного брата
Житель Иркутской области застрелил двоюродного брата
Происшествия, 31.10.2022
Также мужчина ранил супругу погибшего
В Бурятии в тайге пропала сборщица шишек
В Бурятии в тайге пропала сборщица шишек
Происшествия, 31.10.2022
Супруги собирали шишки вместе, но затем разделились
В Бурятии наркоман набросился с ножом на бывшую жену
В Бурятии наркоман набросился с ножом на бывшую жену
Происшествия, 31.10.2022
У него изъяли два ножа и газовый баллончик
В Улан-Удэ женщина убила приютившего её мужчину
В Улан-Удэ женщина убила приютившего её мужчину
Происшествия, 31.10.2022
Убийство произошло, когда гостью попросили на выход
В Бурятии обвиняемый в убийстве умер до суда
В Бурятии обвиняемый в убийстве умер до суда
Происшествия, 31.10.2022
Даже после его смерти близкие пытались добиться полного оправдания
Бурятия вошла в пятёрку регионов с самым большим числом преступлений
Бурятия вошла в пятёрку регионов с самым большим числом преступлений
Происшествия, 31.10.2022
Рейтинг составлен РИА Новости на основе данных МВД России
В Улан-Удэ из-за ДТП изменяли движение трамваев
В Улан-Удэ из-за ДТП изменяли движение трамваев
Происшествия, 31.10.2022
Автомобили заблокировали трамвайные пути
В Иркутске водители в ДТП снесли два столба
В Иркутске водители в ДТП снесли два столба
Происшествия, 31.10.2022
В одном из дорожных происшествий пострадали два человека 
В Бурятии лесник оказался «чёрным лесорубом»
В Бурятии лесник оказался «чёрным лесорубом»
Происшествия, 31.10.2022
Работник учреждения лесного хозяйства обвиняется в незаконной рубке и служебным подлоге
В Бурятии не стали оправдывать виновника смертельного ДТП
В Бурятии не стали оправдывать виновника смертельного ДТП
Происшествия, 31.10.2022
По вине водителя самосвала погиб пассажир 
В Улан-Удэ собаки напали на шестилетнего ребёнка
В Улан-Удэ собаки напали на шестилетнего ребёнка
Происшествия, 30.10.2022
Инцидент произошёл в Сосновом Бору

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^