В Бурятии наркоман набросился с ножом на бывшую жену

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

У него изъяли два ножа и газовый баллончик



В Баунтовском районе Бурятии сотрудники вневедомственной охраны предотвратили убийство. Они спасли женщину, которую несколько раз ударил ножом её бывший супруг, находившийся в наркотическом опьянении.



- Утром на пульт вневедомственной охраны поступило сообщение от дежурного МВД, что в одном из частных домов происходит драка. Прибыв на место, группа задержания вневедомственной охраны увидела окровавленную женщину и мужчину с ножом. Обезвредив нападавшего, росгвардейцы вызвали скорую помощь и отправили раненую женщину в больницу, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.



Выяснилось, что молодой человек приехал из Джидинского района к своей бывшей супруге. В ходе возникшей ссоры он нанёс женщине несколько ножевых ранений.



23-летний житель Джидинского района был доставлен в отдел полиции. Задержанный ранее судим, подтверждено, что он находился в состоянии наркотического опьянения. У него были изъяты два ножа и газовый баллончик. Возбуждено уголовное дело.

