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В Иркутской области угнанный автомобиль нашли в лесу

В Иркутской области угнанный автомобиль нашли в лесу
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Угонщик не раз попался на подобных преступлениях

В Чунском районе Иркутской области полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля.

Ночью 9 июня, взломав замок, угонщик проник в гараж 58-летнего местного жителя. Из гаража был угнан автомобиль «ВАЗ-21074».

Полицейские обнаружили машину в лесу с поврежденным замком зажигания, а вскоре вышли на след угонщика. Задержанным оказался 22-летний местный житель, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за угоны.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное авто возвращено собственнику, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

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