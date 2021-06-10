В Иркутской области угнанный автомобиль нашли в лесу

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Угонщик не раз попался на подобных преступлениях



В Чунском районе Иркутской области полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля.



Ночью 9 июня, взломав замок, угонщик проник в гараж 58-летнего местного жителя. Из гаража был угнан автомобиль «ВАЗ-21074».



Полицейские обнаружили машину в лесу с поврежденным замком зажигания, а вскоре вышли на след угонщика. Задержанным оказался 22-летний местный житель, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за угоны.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное авто возвращено собственнику, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



