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На Байкале спасли мокрых и замёрзших туристов из Москвы

На Байкале спасли мокрых и замёрзших туристов из Москвы
Происшествия,  Фото:БПСО
Туристы отправились гулять по стихийной и очень опасной тропе

В ночь с 15 на 16 июля на Байкале на стихийной тропе, которая начинается в Листвянке, спасли двух туристов, попавших в непогоду. Об этом случае рассказали в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.

Из Москвы приехали 28-летний молодой человек и 29-летняя девушка. Вечером они отправились на прогулку по несанкционированной, стихийно натоптанной тропе, которая начинается у посёлка Листвянка и идёт вдоль побережья озера Байкал по направлению к северу. Пройдя мыс Сытый, пара спустилась к воде. Погода испортилась, начался дождь, усилился ветер.

Легко одетые молодые люди быстро вымокли, они поняли, что возвращаться тем же путём будет небезопасно и решили обратиться за помощью к спасателям. Им удалось отправить свои координаты родственникам в Москву, а те уже дозвонились в службу «112».

На место выехали специалисты Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. Дежурная смена вышла на катере «КС-701» из посёлка Никола. Поиск осложняло сильное волнение с ветром. Около полуночи при помощи прожектора, ориентируясь на свет фонариков пострадавших, спасатели обнаружили мокрых и замерзших туристов.

В третьем часу ночи молодые люди в удовлетворительном состоянии были доставлены на базу спасателей, где им вызвали такси и отправили в Иркутск.

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 июля на стихийной тропе из Листвянки погибла 11-летняя девочка. Она сорвалась с 50-метровой скалы. Эту опасную тропу в народе называют «собачьей», люди гибнут здесь каждый год.

В начале лета здесь устанавливали предупреждающие знаки, но незадолго до гибели девочки неизвестные их убрали. После смерти ребёнка у начала опасной тропы специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» установили новый предупреждающий знак, однако, он не останавливает любителей приключений. Туристов предупреждают: для выхода на обустроенную, более безопасную, «Большую Байкальскую тропу» из посёлка Листвянка необходимо следовать по улице Гудина.
Байкал туристы
 
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