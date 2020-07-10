Указатели помогут туристам не оказаться на опасной «собачьей тропе»
Большая Байкальская тропа – один из самых популярных маршрутов в Прибайкальском национальном парке. Некоторые гости и туристы рискуют своим здоровьем и жизнью: отправляются в путь по неофициальной, так называемой «собачьей тропе», которая начинается в конце посёлка на береговой линии.
О том, что люди продолжают ей пользоваться, несмотря на предупреждения (в начале тропы ежегодно устанавливаются соответствующие аншлаги), свидетельствует статистика Байкальского поисково-спасательного отряда. Специалисты ежегодно регистрируют несчастные случаи на этом участке. Как сообщал «Байкал-Daily», 1 июля с 50-метровой скалы сорвалась и погибла 11-летняя девочка.
Для предотвращения подобных несчастных случаев и помощи туристам в поиске безопасного и законного входа на тропу, а также на её протяжении от посёлка Листвянка до пади Семёновка в текущем году будет установлено полсотни дополнительных указателей и навигационных знаков.
Так, поворот на улицу Гудина в посёлке Листвянка (именно с этой улицы начинается официальная Больная Байкальская тропа) теперь не пропустить: здесь установлен довольно заметный указатель.
Новый предупреждающий аншлаг появился и на незаконном «старте» тропы в конце посёлка.
Такая дополнительная информация позволит гостям и туристам комфортно ориентироваться, делать правильный и безопасный выбор. Также есть возможность скачать официальный трек маршрута на сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», во вкладке «Путешествуйте», раздел «Маршруты и карты».
По информации ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
На Большой Байкальской тропе установят ещё полсотни указателей
Общество, Фото:
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