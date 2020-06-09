За ДТП на арендованном авто житель Бурятии заплатил более 400 тысяч рублей
В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя Таксимо свыше 416 тысяч рублей материального ущерба в связи с ДТП на арендованном автомобиле.
Молодой человек взял в прокат автомобиль Nissan Teana в приморской компании и совершил на нём дорожно-транспортное происшествие на 42 км автомобильной дороги Владивосток – Находка. В результате аварии автомобилю были причинены механические повреждения переднего бампера, радиатора, передней правой фары и подушки безопасности.
После ДТП арендодатель из Приморского края обратился в суд за взысканием с виновного арендатора убытков в виде недополученных доходов, связанных с простоем автомобиля, а также стоимости восстановительного ремонта.
В службе судебных приставов в отношении автомобилиста было возбуждено исполнительное производство, к должнику применены комплексные меры принудительного характера. В результате принятых мер должник сумму задолженности в размере 416 тысяч рублей уплатил в полном объёме.
На сегодняшний день взысканные средства перечислены на счёт взыскателя. Помимо этого, за несвоевременное исполнение судебного решения должнику пришлось уплатить около 30 тысяч рублей исполнительского сбора, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Житель Бурятии разбил взятый напрокат автомобиль
Происшествия, Фото:
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