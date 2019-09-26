В Бурятии потушили один лесной пожар

Сегодня в республике лесных пожаров не зарегистрировано



Накануне в Заиграевском районе был обнаружен лесной пожар на площади менее 1 га. Пожар возник в результате неосторожного обращения с огнём. На тушении задействовали 10 человек из числа лесной охраны и 2 единицы лесопожарной техники.



В течение 4 часов пожар был ликвидирован. По состоянию на утро 26 сентября лесных пожаров на территории Бурятии не зарегистрировано.



В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Во время его действия разведение костров на землях всех категорий, за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан запрещено, напоминает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



При обнаружении очагов лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

