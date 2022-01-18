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В Улан-Удэ экс-директора «Водоканала» выпустили из СИЗО

В Улан-Удэ экс-директора «Водоканала» выпустили из СИЗО
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Жаргал Цыбиков провёл под стражей год

Бывший директор МУП «Водоканала», экс-депутат горсовета Жаргал Цыбиков вышел из СИЗО, где находился год. Соответствующее решение Советский районный суд Улан-Удэ принял 17 января.

- Удовлетворено ходатайство органов следствия об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на запрет определённых действий в отношении Цыбикова Ж.Е., - сообщили в пресс-службе райсуда.

Постановление не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Бурятии.

Такая мера пресечения, как запрет определённых действий, содержит ряд возможных ограничений. В их числе, например, может быть запрет на выход из дома в определённое время, посещение определённых мероприятий и общение с определёнными людьми, запрет на использование телефона и интернета и пр.

Как сообщал «Байкал-Daily», Жаргал Цыбиков находился в СИЗО с конца января 2021 года. За год ему продлевали срок ареста шесть раз.

В отношении Цыбикова возбуждены уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение, совершённое в крупном размере». Дела касаются МУП «Водоканал», которое прежде возглавлял обвиняемый.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2019 года Цыбиков из корыстных побуждений заставлял подчинённых работников бесплатно трудиться на земельном участке тёщи. Здесь возвели жилой дом, проложили коммунальные сети, выполняли строительные работы с использованием средств и техники «Водоканала». В помощь тёще Жаргала Цыбикова, по версии следствия, в итоге ушло более 500 тысяч рублей предприятия.

Также с июля 2018 по ноябрь 2020 года подозреваемый, по версии следователей, заставлял подчинённых работников, обслуживающих автопарк «Водоканала», вносить в путевые листы липовые сведения с завышенными показателями пройденного пути. Таким образом, выделялись «лишние» деньги на покупку топлива. В этом случае ущерб превысил 700 тысяч рублей, сообщали в следственном управлении.

В начале этого года Жаргала Цыбикова официально уволили с поста директора МУП «Водоканал». Пока он находился в СИЗО, лишился Цыбиков также мандата депутата Улан-Удэнского горсовета. Полномочия депутата с него досрочно сложили в сентябре 2021 года. При этом прокуратура была против используемой формулировки по «собственному желанию», настаивая на исключении из рядов депутатов в связи с неисполнением федерального закона о противодействии коррупции.

СИЗО злоупотребление должностными полномочиями присвоение Водоканал

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