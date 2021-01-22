Суд назначил меру пресечения Жаргалу Цыбикову
Директора МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.
- По ходатайству Следственного комитета 21 января постановлением Советского районного суда Улан-Удэ в отношении Цыбикова Жаргала избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 18 марта 2021 года, - разъяснили в суде.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.
Как сообщал «Байкал-Daily», директор МУП «Водоканал» был задержан на прошлой неделе. На него были возбуждены уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение, совершённое в крупном размере».
По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2019 года подозреваемый из корыстных побуждений заставлял подчинённых работников бесплатно трудиться на земельном участке матери его супруги. Здесь возвели жилой дом, проложили коммунальные сети, выполняли строительные работы с использованием средств и техники «Водоканала». В помощь тёще Жаргала Цыбикова, по версии следствия, в итоге ушло более 500 тысяч рублей предприятия.
Также с июля 2018 по ноябрь 2020 года Цыбиков, по версии следователей, заставлял подчинённых работников, обслуживающих автопарк «Водоканал» вносить в путевые листы липовые сведения с завышенными показателями пройденного пути. Таким образом, выделялись «лишние» деньги на покупку топлива. Деньги директор таким путём присваивал, пришли к выводу следователи.
Директора улан-удэнского «Водоканала» отправили в СИЗО
Власть, Фото:
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