В Бурятии будут внедрять корпоративный демографический стандарт

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

В республике заключены первые соглашения о социальном партнёрстве по реализации стандарта



Правительство Российской Федерации, профильные федеральные министерства совместно с представителями организаций негосударственного сектора, общественно-деловых объединений разрабатывают предложения по внедрению корпоративного демографического стандарта – семейно-демографической политики на предприятиях в целях вовлечения работодателей в оказание социальной поддержки семьям сотрудников. В этой связи между правительством Бурятии и предприятиями и организациями региона 23 января заключены первые соглашения о социальном партнёрстве в реализации корпоративного демографического стандарта для оказания поддержки работникам предприятий и организаций.



- Сегодня мы обсуждаем имеющийся опыт корпоративных мер поддержки. Отрадно, что у нас в республике уже очень много разных предприятий, на которых уже внедрены меры поддержки и традиции помощи семьям. Это крайне важно, - отметил в своём приветственном слове к руководителям предприятий и учреждений глава Бурятии Алексей Цыденов.



На подписании присутствовали 21 организация, в том числе крупнейшие производственные, промышленные и социальные предприятия региона.



- Первым учреждением в социальной отрасли, где будет внедряться корпоративный демографический стандарт, стал Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания «Доверие», - отметила министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова. - Планы внедрения мероприятий корпоративного стандарта включают в себя несколько направлений. Это обеспечение защиты жизни и здоровья работников; уважение семейных обязанностей работников; эффективная система взаимодействия с работниками как с основными заинтересованными лицами компании; широкая информационная политика по популяризации семейных ценностей и здорового образа жизни.



