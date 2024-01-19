В Бурятии проверили машины сотрудников УФСИН

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Проверка проводилась в Мухоршибирском районе



В лечебно-исправительном учреждении №5 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом) в Мухоршибирском районе Бурятии проверили автомобили сотрудников.



- В ходе проведения смотра проверен внешний вид личного состава, наличие служебных удостоверений и специальных жетонов с личными номерами, их соответствие занимаемым должностям и специальным званиям сотрудников. Также проверено наличие удостоверения на право управления транспортным средством, свидетельства о регистрации транспортного средства, договора ОСАГО и водительских комплектов, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Были ли выявлены нарушения, не сообщается.



