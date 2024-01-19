Проверка проводилась в Мухоршибирском районе
В лечебно-исправительном учреждении №5 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом) в Мухоршибирском районе Бурятии проверили автомобили сотрудников.
- В ходе проведения смотра проверен внешний вид личного состава, наличие служебных удостоверений и специальных жетонов с личными номерами, их соответствие занимаемым должностям и специальным званиям сотрудников. Также проверено наличие удостоверения на право управления транспортным средством, свидетельства о регистрации транспортного средства, договора ОСАГО и водительских комплектов, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Были ли выявлены нарушения, не сообщается.
В Бурятии проверили машины сотрудников УФСИН
Общество, Фото:
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