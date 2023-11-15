В Усть-Ордынском округе 95-летие отметила труженица тыла

Общество, Фото: пресс-служба минсоцразвития Иркутской области

С юбилеем поздравили Ольгу Макарову



В Усть-Ордынском Бурятском округе 95-летний юбилей отпраздновала труженица тыла Ольга Николаевна Макарова. Особый день отметили в доме-интернате для престарелых и инвалидов посёлка Усть-Ордынский.



- Ольга Николаевна невероятно мудрая и сильная женщина – истинный пример для всех. Она прошла через множество испытаний и трудностей, но никогда не сдавалась, всегда оставаясь оптимисткой и борцом. Она проделала огромную работу на благо нашей Родины, внося свой вклад в развитие и процветание страны, - сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.



Представители дома-интерната вручили Ольге Николаевне поздравительную открытку в честь юбилея от президента РФ. Юбиляр в свою очередь выразила благодарность персоналу учреждения. Здесь она нашла новых друзей и единомышленников, с которыми можно делиться воспоминаниями, радостями и печалями.

