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Посетителей ВДНХ в Москве обещают «окунуть в быт бурятской семьи»

Посетителей ВДНХ в Москве обещают «окунуть в быт бурятской семьи»
Общество, 
Москвичам покажут реальную свадьбу по бурятским обычаям

Бурятия активно готовится к своему главному событию на международной выставке-форуме «Россия» (6+) на ВДНХ в Москве. 15 ноября там состоится день, посвящённый Республике Бурятия и её достижениям. На протяжении всего дня в павильоне республики гостей ждёт обширная концертная программа, мастер-классы, презентация фильмов от бурятских режиссёров и лекционные площадки с рассказами о Бурятии. Откроет выставку глава республики Алексей Цыденов.

- Алексей Цыденов презентует экспозицию, пообщается с журналистами, проведёт деловые встречи. Также планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве. В День региона будут работать лекционные площадки, посвящённые истории и традициям нашей республики, - сообщил председатель комитета внешних связей министерства экономики Бурятии Игорь Халбаев.

Также состоится показательная церемония бракосочетания по бурятским традициям.

- Прямо на площадке ВДНХ поженятся молодая пара. Обряд пройдёт по бурятским традициями и обычаям, тем самым окунём гостей и зрителей павильона в быт бурятской семьи. Это абсолютно не постановочное шоу, а настоящая свадьба с представителями ЗАГС. Брак молодожёнов будет официально зарегистрирован, - заявил Игорь Халбаев.

С 4 по 15 ноября посетители выставки смогут пройти межрегиональный квест «Проживи один день в Бурятии». Призом станут туристические путёвки по самым привлекательным туристическим местам Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», международная выставка-форум «Россия» (6+) открылась на ВДНХ 4 ноября. Бурятия представила экспозицию «Байкал. Бурятия. Традиции с Будущим». Первыми её гостями стали полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Гости выставки «Россия» в павильоне Бурятии смогут совершить виртуальное путешествие на Байкал. Специально для этого Улан-Удэнский авиационный завод изготовил и доставил на выставку прототип кабины вертолёта, имитирующей полёт над озером. Макет Байкала расположен и на потолке юрты. Площадь павильона составляет 70 квадратных метров.

Для гостей выставки «Россия» на протяжении пяти месяцев будут выступать артисты цирка Бурятии, театра «Байкал», театра народной музыки и танца «Забава» и другие творческие коллективы региона. А ещё в павильоне республики можно будет встретить Новый год два раза – по общероссийскому календарю и восточному, отведать национальные блюда: буузы, боовы, холисо, урмэ, хошхоног и многое другое.

Любой желающий может поиграть в традиционные бурятские шагай наадан, примерить национальные костюмы народов Бурятии, принять участие в викторинах, мастер-классах.

Возрастное ограничение 6+ 
ВДНХ выставка

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