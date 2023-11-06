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Бурятия представила свою экспозицию на форуме «Россия»

Бурятия представила свою экспозицию на форуме «Россия»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Республика демонстрирует богатство традиций и технологий

В субботу, 4 ноября, в Москве на ВДНХ открылась международная выставка-форум «Россия» (6+). Бурятия представила экспозицию «Байкал. Бурятия. Традиции с Будущим». Первыми её гостями стали полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев и министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Павильон республики выполнен в форме юрты. Заходя, посетители бурятской юрты могут прикоснуться к молитвенным буддийским барабанам «Хурдэ». Но попадают они одновременно и в традиционное, и в высокотехнологичное пространство: на LED-экранах можно полистать интерактивную «Книгу достижений Республики Бурятия», содержащую вехи развития республики за последние 5 лет – период с передачи в состав Дальневосточного федерального округа.

Гости выставки «Россия» в павильоне Бурятии смогут совершить виртуальное путешествие на Байкал. Специально для этого Улан-Удэнский авиационный завод изготовил и доставил на выставку прототип кабины вертолёта, имитирующей полет над озером. Макет Байкала расположен и на потолке юрты.

Любой желающий может поиграть в традиционные бурятские «Шагай Наадан», примерить национальные костюмы народов Бурятии, принять участие в викторинах, мастер-классах, в том числе по вертикальному монгольскому письму и межрегиональном квесте «Проживи один день в Бурятии».

- Лекарственные травы с берегов Байкала для профилактики болезней посетители смогут приобрести там же, в павильоне-юрте, как и сувениры, выполненные лучшими мастерами Бурятии, продукцию текстильного комбината, изделия и посуду из керамики, украшения, косметику с байкальскими травами, джемы с кедровыми орехами и сиропы из ягод, - сообщает пресс-служба правительства РБ.

Для гостей выставки «Россия» на протяжении пяти месяцев будут выступать артисты цирка Бурятии, театра «Байкал», театра народной музыки и танца «Забава» и другие творческие коллективы региона. А ещё в павильоне республики можно будет встретить Новый год два раза – по общероссийскому календарю и восточному, отведать национальные блюда: буузы (позы), боовы, холисо, урмэ, хошхоног и многое другое.

Республика также примет участие в ярмарках выставки «Россия». Фермерская ярмарка проходит в павильоне №48. Бурятия будет представлять региональное гастрономическое разнообразие два раза: с 14 ноября по 19 ноября и с 30 января по 4 февраля. Гости ярмарки смогут приобрести травяные чаи и продукцию из дикоросов с берегов Байкала, мёд, кондитерские изделия, мясные консервы, смолку, леденцы, воду питьевую, плодоовощные консервы.

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