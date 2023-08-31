В этом году его проводит Тарбагатайский район
23 сентября в Бурятии состоится ежегодный межрегиональный фестиваль старообрядческой культуры «Путь Аввакума». В этом году участников и гостей встречает Тарбагатайский район Бурятии.
В рамках фестиваля пройдут творческие конкурсы: фольклорных коллективов «Раздайся, корогод!»; детского творчества по сохранению семейской культуры «Корольки»; конкурс-показ традиционных костюмов; видеоконкурс «Янтарные бусы»; а также выставка-ярмарка произведений мастеров народных художественных промыслов.
В конкурсах могут принять участие взрослые и детские этнографические, фольклорные коллективы и исполнители, мастера народно-художественных промыслов, мастера пошива традиционной одежды, создатели мультимедийной продукции из Бурятии и других регионов РФ.
Конкурсы проводятся в два этапа. Заявки на первый (заочный) этап принимаются до 5 сентября на почту [email protected] с пометкой «Путь Аввакума». Второй (очный) этап пройдёт во время гала-концерта 23 сентября.
Гала-концерт фестиваля старообрядческой культуры «Путь Аввакума» состоится 23 сентября в селе Тарбагатай. Там же на выставке-ярмарке будут представлены лучшие работы мастеров и мастер-классы участников.
Победителям творческих мероприятий фестиваля присуждаются Гран-при, дипломы лауреатов I, II, III степени и денежные призы, остальные коллективы награждаются дипломами за участие.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии пройдёт фестиваль старообрядческой культуры «Путь Аввакума»
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