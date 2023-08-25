В Бурятии многодетной семье предоставили участок без воды, дорог и света

Прокуратура через суд обязала обеспечить участок инфраструктурой



Как выяснила прокурорская проверка, администрация Джидинского района Бурятии в 2019 году многодетной семье предоставила в собственность земельный участок для индивидуального строительства. В нарушение закона к участку не подведена необходимая инфраструктура: здесь нет электро- и водоснабжение, дорожное сообщение.



Прокурор района направил в суд иск об обязании органов местного самоуправления обеспечить земельный участок инженерной инфраструктурой в течение года после вступления решения в законную силу.



Суд удовлетворил иск. Решение суда пока не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



