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В Бурятии инвалид III группы получила жильё по решению суда

В Бурятии инвалид III группы получила жильё по решению суда
Общество,  Фото:pixabay.com
Дом, в котором она жила, был признан аварийным

В Баргузинском районе Бурятии местная жительница – инвалид III группы – добилась жилья через суд.

Женщина стояла на учёте в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения с 2007 года. Дом, в котором она жила, был признан аварийным, а квартира – непригодной для проживания. Несмотря на то, что жизнь и здоровье сельчанки находились под угрозой, переехать она не могла: другое жильё ей не предоставляли.

Восстанавливать нарушенные права пришлось через суд, куда в интересах женщины обратился прокурор района. Суд исковые требования прокурора удовлетворил и обязал администрацию сельского поселения, где жила женщина, предоставить по договору социального найма муниципальное жилое помещение.

- Исполнительное производство было возбуждено в отношении администрации сельского поселения. В уставленный законом срок требование исполнительного документа не было выполнено, поэтому были применены меры принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель трижды предупреждал администрацию об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ за злостное неисполнение судебного решения», - сообщили в УФССП по Бурятии.

После принятого комплекса мер решение суда было исполнено. Взыскательнице по договору социального найма предоставлено жилое помещение, отвечающее всем санитарным и техническим нормам.

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