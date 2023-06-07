На выставке будут представлены лучшие этюды и зарисовки
8 июня в 16:00 в музее истории города Улан-Удэ состоится открытие выставки работ участников городского пленэра «Любовь моя - Улан-Удэ». Мероприятие организовал Союз художников Бурятии при поддержке министерства культуры республики.
На выставке по итогам городского пленэра будут представлены лучшие этюды и зарисовки, отобранные из большого количества работ, выполненных за время работы пленэра с 25 мая по 5 июня. В работах известных мастеров и начинающих художников запечатлены городские пейзажи, площади и театры, храмы и дацаны, улицы и проспекты, а также укромные уголки родного города.
В выставке принимают участие педагоги, студенты и учащиеся образовательных учреждений Улан-Удэ, а также представлены произведения членов Союза художников, многие из которых выступили кураторами проекта.
Лучшие этюды с видами городских пейзажей войдут в каталог участников выставки по итогам городского пленэра «Любовь моя – Улан-Удэ», изданного в рамках празднования 100-летия республики.
Возрастное ограничение: 6+
В музее откроется выставка «Любовь моя - Улан-Удэ»
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