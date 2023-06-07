В Улан-Удэ по-быстрому «разобрались» со свалкой из сгнивших овощей и коровьих голов







Общественники предположили, что отходы сюда могут везти из близлежащих супермаркетов, строительных организаций и со складов. И обратились в надзорные органы.



Вскоре нашёлся владелец участка, который уже к вечеру убрал свою помойку и отчитался об этом перед побывавшими на месте журналистами. Заверил, что мусор вывезли, а территорию огородят. «Фронтовики» провели проверку и обнаружили, что уборку сделали формально



- Часть отходов вывезли, часть просто погребли под песком и выровняли тяжёлой техникой, а большой объём мусора отбортовали за близлежащее промышленное здание, – заявили в Народном фронте.



Активистов возмутил такой подход к решению проблемы. Они пообещали подключить к ситуации прокуратуру и правоохранительные органы. Ранее общественники сообщили, что намерены добиваться не только ликвидации свалки, но и наказания для виновных.



