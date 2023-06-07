В Улан-Удэ по-быстрому «разобрались» со свалкой из сгнивших овощей и коровьих голов

На днях в региональном отделении Народного фронта рассказали о вопиющем безобразии, которое творилось до недавнего времени на улице Сахьяновой в Улан-Удэ – буквально в ста метра от академии художественной гимнастики. Рядом с ней образовалась настоящая свалка-скотомогильник. Там валялись опасные люминесцентные лампы, различные бытовые отходы, мебель, строительный мусор, лотки с гниющими овощами и даже коровьи головы.
Как выяснилось, кто-то выбросил прямо за стенами детского учреждения и остатки разрушенного здания. Стихийная свалка, к которой «заботливо» проложили асфальтовую дорожку, с каждым днём только росла.
Общественники предположили, что отходы сюда могут везти из близлежащих супермаркетов, строительных организаций и со складов. И обратились в надзорные органы.
Вскоре нашёлся владелец участка, который уже к вечеру убрал свою помойку и отчитался об этом перед побывавшими на месте журналистами. Заверил, что мусор вывезли, а территорию огородят. «Фронтовики» провели проверку и обнаружили, что уборку сделали формально
- Часть отходов вывезли, часть просто погребли под песком и выровняли тяжёлой техникой, а большой объём мусора отбортовали за близлежащее промышленное здание, – заявили в Народном фронте.
Активистов возмутил такой подход к решению проблемы. Они пообещали подключить к ситуации прокуратуру и правоохранительные органы. Ранее общественники сообщили, что намерены добиваться не только ликвидации свалки, но и наказания для виновных.