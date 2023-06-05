До помойки даже проложили дорожку
В региональном отделении Народного фронта рассказывали о вопиющем безобразии, которое творится на улице Сахьяновой в Улан-Удэ – буквально в ста метра от академии художественной гимнастики. Рядом с ней теперь соседствует настоящая свалка-скотомогильник. Там валяются коровьи головы, опасные люминесцентные лампы, различные бытовые отходы, мебель, строительный мусор и даже лотки с гниющими овощами
Активисты выяснили, что кто-то выбросил остатки разрушенного здания прямо за стенами детского учреждения. Стихийная свалка, к которой, кстати, даже «заботливо» проложили асфальтовую дорожку, с каждым днём только растёт.
Общественники предположили, что отходы сюда могут везти из близлежащих супермаркетов, строительных организаций и со складов. Они уже обратились в надзорные органы.
- Сигнал об этом вопиющем безобразии мы передали в прокуратуру Октябрьского района Улан-Удэ. Будем добиваться не только ликвидации свалки, но и наказания для виновных, – заверили в реготделении Народного фронта.
Возле детского учреждения в Улан-Удэ устроили свалку из коровьих голов и гнилых овощей
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